ЦСКА хочет усилиться действующим чемпионом Франции

Фото инстаграм Юсуфа Языджи

Московский ЦСКА претендует на полузащитника "Лилля" Юсуфа Языджи, сообщает Karar.

По сведениям издания, армейцы следят за ситуацией с будущим 24-летнего футболиста, который хочет сменить команду из-за отношений с главным тренером.

За турецким хавбеком также охотятся "Ньюкасл" и "Галатасарай".

В текущем сезоне Языджи сыграл за "Лилль" 21 матч, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

Напомним, что в кампании 2020/21 игрок в составе "догов" сенсационно победил в чемпионате Франции, опередив ПСЖ.

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