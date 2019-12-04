ЦСКА хочет усилиться хавбеком "Спортинга"
Хавбек лиссабонского "Спортинга" Вендель попал в сферу интересов ЦСКА.
По сведениям O Jogo, португальский клуб оценивает 22-летнего бразильца в 20 миллионов евро. Кроме того, "Спортинг" не будет рассматривать варианты с арендой футболиста, а также клуб желает сохранить 20% прав на игрока.
Отмечается, что в трансфере бразильца также заинтересован "Фламенго".
Соглашение Венделя с клубом действует до лета 2023 года. Его клаусула составляет 60 миллионов евро.
В этом сезоне на счету бразильца два гола и один ассист в 14 играх.
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