ЦСКА хочет усилиться хавбеком "Спортинга"

Хавбек лиссабонского "Спортинга" Вендель попал в сферу интересов ЦСКА.

По сведениям O Jogo, португальский клуб оценивает 22-летнего бразильца в 20 миллионов евро. Кроме того, "Спортинг" не будет рассматривать варианты с арендой футболиста, а также клуб желает сохранить 20% прав на игрока.

Отмечается, что в трансфере бразильца также заинтересован "Фламенго".

Соглашение Венделя с клубом действует до лета 2023 года. Его клаусула составляет 60 миллионов евро.

В этом сезоне на счету бразильца два гола и один ассист в 14 играх.

Читайте также: ЦСКА нацелился на форварда сборной Словакии. | http://soccernews.ru