ЦСКА хочет усилиться уругвайским защитником

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ЦСКА хочет усилиться уругвайским защитником

Фото инстаграм Гастона Силвы

Московский ЦСКА нацелился на левого защитника сборной Уругвая Гастона Силву, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, армейцы намерены поспорить за 27-летнего футболиста с "Торино", "Страсбуром" и "Арисом".

Сейчас фулбек является свободным агентом, поэтому может перейти в новую команду бесплатно. Его рыночная стоимость - 1,2 миллиона евро.

Последним клубом Силвы была "Уэска", в составе которой он провёл 14 матчей в прошлом сезоне.

Не пропустите: ЦСКА продал своего воспитанника за 2 миллиона рублей. | http://soccernews.ru
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