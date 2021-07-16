ЦСКА хочет усилиться уругвайским защитником
Московский ЦСКА нацелился на левого защитника сборной Уругвая Гастона Силву, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, армейцы намерены поспорить за 27-летнего футболиста с "Торино", "Страсбуром" и "Арисом".
Сейчас фулбек является свободным агентом, поэтому может перейти в новую команду бесплатно. Его рыночная стоимость - 1,2 миллиона евро.
Последним клубом Силвы была "Уэска", в составе которой он провёл 14 матчей в прошлом сезоне.
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