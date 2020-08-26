ЦСКА хочет увеличить предложение по Карраскалю до 9 млн евро

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ЦСКА хочет увеличить предложение по Карраскалю до 9 млн евро

ЦСКА продолжает интересоваться хавбеком "Ривер Плейта" Хорхе Карраскалем. Об этом сообщает Primera Edicion.

По данным источника, "армейцы" готовы заплатить за трансфер игрока 9 млн евро.

Ранее "Ривер Плейт" отклонил предложение ЦСКА в размере 7,5 млн евро. Аргентинцы хотят получить не менее 10 млн евро.

Также сообщалось, что ЦСКА отказался от трансфера Карраскаля.

22-летний Карраскаль выступает за "Ривер Плейт" с 2019 года, провел за клуб 17 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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