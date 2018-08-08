ЦСКА хочет вернуть бывшего лидера команды

ЦСКА проявляет интерес к шведскому полузащитнику Понтусу Вернблуму, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, московский клуб предложил футболисту контракт с зарплатой в 1,5 миллиона евро в год.

В данный момент хавбек является свободным агентом и несколько дней назад едва не перешел в ПАОК. Но этот трансфер сорвался, так как его жене не понравились варианта жилья, предоставленные греческим клубом. Также шведом интересуется "Галатасарай".

Напомним, что 32-летний Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 годы. В прошлом сезоне он провел за армейцев 37 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

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