ЦСКА хочет вернуть бывшего лидера команды

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ЦСКА хочет вернуть бывшего лидера команды

ЦСКА проявляет интерес к шведскому полузащитнику Понтусу Вернблуму, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, московский клуб предложил футболисту контракт с зарплатой в 1,5 миллиона евро в год.

В данный момент хавбек является свободным агентом и несколько дней назад едва не перешел в ПАОК. Но этот трансфер сорвался, так как его жене не понравились варианта жилья, предоставленные греческим клубом. Также шведом интересуется "Галатасарай".

Напомним, что 32-летний Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 годы. В прошлом сезоне он провел за армейцев 37 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Не пропустите: Семак указал на необходимость усиления состава "Зенита". | http://soccernews.ru

Комментарии
Kireman

Зачем его вообще нужно было отпускать ??

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Ринат

Да там жена его рулит. Она не хочет оставаться в России, по той причине Понтус не попал в ПАОК.

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