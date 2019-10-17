ЦСКА хочет выкупить контракт Лукаса Сантоса по сниженной цене
ЦСКА хочет выкупить трансфер полузащитника Лукаса Сантоса у "Васко да Гама". Об этом сообщает Sport24.
По данным источника, в условиях договора прописан пункт выкупа игрока за 5 миллионов евро. Однако армейцы хотят снизить цену, так как считают, что она завышена. Стороны приступят к переговорам в ближайшее время.
Сантос играет в ЦСКА с лета 2019 года. Его контракт с российским клубом рассчитан до 31 декабря этого года. "Армейцы" заплатили за аренду 200 тысяч.
В этом сезоне футболист участвовал в 4 матчах за ЦСКА, не отметившись результативными действиями.
20 октября состоится матч 13-го тура РПЛ "Уфа" - ЦСКА на стадионе "Нефтяник". Начало игры - в 14:00 (мск).
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