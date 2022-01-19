ЦСКА хотел заполучить ещё двух футболистов "Сочи", помимо Заболотного
Фото: инстаграм Нобоа
Прошлым летом ЦСКА хотел подписать несколько игроков "Сочи".
Как сообщает "Матч ТВ", "армейцы" претендовали на защитника Сергея Терехова и хавбека Кристиана Нобоа. Однако в итоге ЦСКА подписал только форварда Антона Заболотного.
Отмечается, что у Терехова также было предложение от "Краснодара". Он решил остаться в клубе из-за Владимира Федотова, несмотря на более выгодные условия от других клубов.
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