ЦСКА и "Арсенал" начали матч при 10-градусном морозе

Фото твиттер ЦСКА

Несмотря на всю противоречивую информацию, игра 18-го тура чемпионата России между ЦСКА и тульским "Арсеналом" состоялась.

За час до стартового свистка на стадионе "ВЭБ Арена" сделали контрольный замер температуры воздуха.

Термометр показал минус 10,6 градусов. Согласно регламенту РПЛ, это допустимое значение, чтобы разрешить командам провести матч.

Напомним, что встреча проходит без зрителей на трибунах.

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