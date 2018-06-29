ЦСКА и "Челси" согласовали трансфер Головина

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ЦСКА и "Челси" согласовали трансфер Головина

ЦСКА и "Челси" согласовали трансфер полузащитника Александра Головина, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, "синие" заплатят за 22-летнего россиянина почти 30,5 миллионов евро.

При этом "Челси" не планирует отдавать Головина в аренду на следующий сезон.

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