ЦСКА и "Челси" ведут борьбу за турецкого хавбека

Фото: Fotospor

Хавбек "Трабзонспора" Абдулкадир Омур может оказаться в РПЛ.

По сведениям Fotospor, в услугах 21-летнего турка заинтересован ЦСКА. Однако конкуренцию "армейцам" составит "Челси".

Отмечается, что стоимость сделки может составить 12-13 миллионов евро.

Соглашение Омура с клубом истекает летом 2022 года. В текущем сезоне он провел 21 игру, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

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