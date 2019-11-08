ЦСКА и "Ференцварош" разошлись миром в Лиге Европы

ЦСКА и "Ференцварош" не смогли выявить победителя в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

"Ференцварош" - ЦСКА - 0:0

"Ференцварош": Дибус, Чивич, Ботка, Блажич, Ловренчич, Харатин, Шкварка (Варга, 84), Игнатенко, Зубков, Нген, Боли (Изаэл, 82).

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Карпов, Магнуссон (Набабкин, 81), Фернандес, Обляков, Сигурдссон, Ахметов (Бистрович, 59), Бийол (Кучаев, 63), Влашич, Чалов.

"Ференцварош" с 5 баллами занимает 3 строчку в турнирной таблице, у ЦСКА 1 балл и последняя позиция.

28 ноября команды встретятся в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

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