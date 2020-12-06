ЦСКА и "Химки" не выявили победителя

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА на своем поле принимал "Химки". Матч закончился со счетом 2:2.



Ничья позволила "армейцам" занять третью строчку таблицы, а "Химкам" еще на одно очко оторваться от зоны вылета. Всего в активе "красно-синих" 33 очка, у подмосковного клуба - 19.



ЦСКА – "Химки" - 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – 40 Влашич, 1:1 – 47 Кухарчук, 1:2 – 51 Мирзов, 2:2 – 54 Шкурин.



ЦСКА – Акинфеев, Дивеев, Фернандес, Щенников (Тикнизян, 87), Магнуссон, Марадишвили (Бистрович, 87),

Кучаев (Зайнутдинов, 56), Влашич, Дзагоев (Обляков, 56), Эджуке (Чалов, 62), Шкурин.