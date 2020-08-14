ЦСКА и киевское "Динамо" включились в гонку за трансферной целью "Спартака"

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ЦСКА и киевское "Динамо" включились в гонку за трансферной целью "Спартака"

На полузащитника "Лестера" Адриена Силву появились два новых претендента, утверждает Record.

По информации источника, португалец теперь интересен не только "Спартаку", а ещё и ЦСКА с киевским "Динамо".

Рыночная стоимость 31-летнего хавбека оценивается в 8 миллионов евро. Его контракт с "лисами" истекает через год.

Силва последние полтора сезона провёл в аренде в "Монако", в его активе 2 ассиста в 40 матчах.

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