ЦСКА и "Краснодар" могут обменяться полузащитниками

Фото: инстаграм Ивана Облякова/Автор неизвестен

Московский ЦСКА и "Краснодар" в летнее трансферное окно могут совершить громкий обмен футболистами, сообщает Metaratings.

По данным источника, хавбек "армейцев" Иван Обляков может перейти в "Краснодар" в обмен на полузащитника "быков" Даниила Уткина. При этом ЦСКА может получить еще и определенную денежную выплату.

В нынешнем сезоне 22-летний Обляков провел за ЦСКА 33 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. На счету 21-летнего Уткина один забитый мяч в 24 поединках.

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