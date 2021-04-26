ЦСКА и "Краснодар" могут обменяться полузащитниками
Фото: инстаграм Ивана Облякова/Автор неизвестен
Московский ЦСКА и "Краснодар" в летнее трансферное окно могут совершить громкий обмен футболистами, сообщает Metaratings.
По данным источника, хавбек "армейцев" Иван Обляков может перейти в "Краснодар" в обмен на полузащитника "быков" Даниила Уткина. При этом ЦСКА может получить еще и определенную денежную выплату.
В нынешнем сезоне 22-летний Обляков провел за ЦСКА 33 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. На счету 21-летнего Уткина один забитый мяч в 24 поединках.
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