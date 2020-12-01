ЦСКА и "Краснодар" могут совершить громкий обмен игроками

ЦСКА и "Краснодар" ведут переговоры об обмене футболистами, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По данным источника, полузащитник "армейцев" Ильзат Ахметов может быть обменян на хавбека "быков" Даниила Уткина. Оба игрока не получают достаточного количества игровой практики в своих клубах, поэтому сделка вполне вероятна.

В нынешнем сезоне 22-летний Ахметов провел за ЦСКА шесть матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. На счету 21-летнего Уткина один забитый мяч в 21 поединке.

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