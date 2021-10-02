ЦСКА и "Краснодар" не выявили победителя, "Химки" сыграли вничью с "Арсеналом"
Фото: твиттер ЦСКА
В рамках 10-го тура РПЛ ЦСКА сыграл вничью с "Краснодаром".
"Быки" смогли подняться на четвертое место, ЦСКА идет пятым.
ЦСКА - "Краснодар" 0:0
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Ахметов, Зайнутдинов (Дзагоев, 68), Мухин, Заболотный, Чалов (Яковлев, 57), Эджуке.
"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Сорокин, Панталеао, Вильена, Крыховяк, Газинский, Кабелла, Классон, Сперцян, Кордоба.
"Арсенал" Тула - "Химки" 0:0
"Арсенал" Тула: Коченков, Смольников, Беляев, Новосельцев, Степанов, Хлусевич, Давиташвили, Чаушич, Костадинов (Сокол, 74), Кангва (Гулиев, 67), Марков (Тудорие, 67).
"Химки": Лантратов, Тихий, Данилкин, Филин, Идову, Боженов (Набиуллин, 63), Дагерстоль, Глушаков (Трошечкин, 46), Мирзов, Соколов (Кухарчук, 70), Адеми (Долгов, 46).
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