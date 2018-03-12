ЦСКА и "Краснодар" поборются за защитника "Локомотива" Виталия Денисова, сообщают российские СМИ.

Оба клуба рассчитывают подписать 31-летнего фулбека следующим летом, когда истечёт его контракт с "железнодорожниками".

В этом сезоне Денисов сыграл за "Локомотив" всего 9 матчей, результативными действиями не отличался.

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