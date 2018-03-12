ЦСКА и "Краснодар" поборются за защитника "Локомотива"
ЦСКА и "Краснодар" поборются за защитника "Локомотива" Виталия Денисова, сообщают российские СМИ.
Оба клуба рассчитывают подписать 31-летнего фулбека следующим летом, когда истечёт его контракт с "железнодорожниками".
В этом сезоне Денисов сыграл за "Локомотив" всего 9 матчей, результативными действиями не отличался.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|22
|49
|2
|Спартак Москва
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|41
|4
|Краснодар
|22
|40
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|39
|6
|Арсенал Тула
|22
|31
|7
|Уфа
|22
|31
|8
|Рубин
|22
|27
|9
|Ахмат
|22
|26
|10
|Ростов
|22
|26
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Тосно
|22
|23
|14
|Амкар
|22
|22
|15
|Анжи
|22
|20
|16
|СКА Хабаровск
|22
|12