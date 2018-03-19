ЦСКА и "Краснодар" претендуют на Ахметова

Полузащитник "Рубина" Ильзат Ахметов попал в сферу интересов двух топ-клубов РФПЛ, сообщают российские СМИ.

За 20-летнего хавбека, который в скором времени может стать свободным агентом, готовы побороться ЦСКА и "Краснодар".

В этом сезоне Ахметов сыграл за основную команду "Рубина" всего 3 матча. Зато за молодёжку казанцев он провёл 12 игр, в которых забил 8 голов.

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