ЦСКА и "Крылья Советов" раскатали скучные нули в Самаре

Последний матч первого тура РПЛ проходил в Самаре. Именно здесь на практически полном стадионе новичок по имени "Крылья Советов" принимал серебряного призера минувшего розыгрыша чемпионата - ЦСКА из Москвы. Предыдущие встречи показали, что от этого матча сложно ждать чего-то особенного, ведь команды еще не вошли в рабочий ритм на полную и пока демонстрируют откровенно вялый футбол. Оба тренера – Виктор Гончаренко и Андрей Тихонов – предпочли тактическую схему с тремя центральными защитниками, что было весьма объяснимо. "Волжанам" нужно было стоить плотную оборону, а армейцам пригодился бы лишний игрок в атаке.

С самого начала матча армейцы придавили "волжан" к своим воротам и начали создавать перспективные моменты. Два из них вполне могли завершиться голом. На 8 минуте Чалов сыграл накоротке с Марио Фернандесом, правый защитник оказался в неудобной позиции, однако рискнул и хорошо пробил с острого угла. Но вратарь не спал и перевел мяч на угловой. А уже через 180 секунд Марио Фернандес ворвался в штрафную и покатил мяч назад на Набабкина. Перед центральным полузащитником не было ни одного защитника, но игровой снаряд после удара первым касанием полетел чуть выше перекладины.

"Крылья Советов" пытались ответить на стартовую прыть московских армейцев, но дело доходило разве что до дальних ударов, которые особой опасности не несли. Проблески появились лишь на 19 минуте, когда "волжане" создали целую серию моментов. Сначала Канунников получил хороший пас с правого фланга, но не смог как следует подставить ногу под мяч, из-за чего выстрел получился неточным и прилетел в ногу защитника. Но уже через минуту было куда опасней. Ткачук развернул защитника у линии штрафной и направил кожаный снаряд в дальний угол ворот армейцев, но Акинфеев прыгнул в район дальней штанги и вытащил мяч. А через несколько секунд Мияйлович решился на дальний удар, который вышел очень неплохим – вратарь вытащил "ядро" из-под перекладины.

На этом игра успокоилась и до перерыва больше не взрывалась. Что интересно, после первого тайма "волжане" статистически превосходили ЦСКА, хоть и ненамного. Подопечные Тихонова нанесли 2 удара в створ против всего одного в армейцев, а также выиграли владение: 51% на 49%.

Второй тайм стал логическим продолжением первого аж до 60 минуты, когда сразу два момента за несколько минут создал Чалов. Сначала нападающий первым среагировал на отскок мяча от защитника и постарался пробить в дальний угол из пределов штрафной. Удар первым касанием получился точным, но не сильным – вратарь легко поймал кожаный снаряд. А уже через пару минут было действительно жарко. После подачи с углового Чалов удачно подставил голову и послал "ядро" в рамку ворот. Выстрел был невероятно опасным, но Конюхов успел среагировать и вытащил очень сложный мяч.

А вот у "Крыльев" игра в атаке во второй половине встрече не ладилась совсем. Подопечные Тихонова пытались выбегать в контратаки, но все проходило лишь по двум сценариям: либо несильный удар, либо нападающие просто не могли зацепится за мяч. Наверное, именно из-за этого после моментов Чалова "волжане" начали играть куда осторожней и значительно повысили свой защитный потенциал.

В итоге, матч так и закончился со счетом 0:0. Команды заработали по одному очку, а зрители фактически потеряли время зря. Всего два голевых момента за весь матч – это далеко не то, чего обычно ждут от московских армейцев. Ну а для "волжан" этот результат вполне подходит. Самара возвращается в большой футбол ничьей с вице-чемпионом!

"Крылья Советов" – ЦСКА – 0:0

"Крылья Советов": Конюхов – Зотов, Чичерин, Бурлак, Надсон (Ланин, 87), Полуяхтов – Чочиев (Яковлев, 76), Мияилович, Башкиров, Ткачук – Каннуников (Соболев, 46).

ЦСКА: Акинфеев – Бекао, Магнуссон, Чернов – Фернандес, Хосонов (Бийол, 51), Набабкин, Щенников – Еферемов (Жамалетдинов, 75), Бистрович, Чалов (Ахметов, 90).

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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