ЦСКА и "Локомотив" интересуются уругвайским защитником

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ЦСКА и "Локомотив" интересуются уругвайским защитником

Защитник "Индепендьенте" Гастон Силва может продолжить карьеру в России.

На 26-летнего уругвайца претендуют два московских клуба - "Локомотив" и ЦСКА.

"Всё выглядит так будто ЦСКА и "Локомотив" серьёзно заинтересованы в услугах Гастона Силвы", - сообщил агент футболиста Хуан Мануэль Арандилья в комментарии "Р-Спорт".

Стоит отметить, что Силва уже выступал в Европе с 2014 по 2017 год. Он защищал цвета "Торино" и "Гранады".

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