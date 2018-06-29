ЦСКА и "Локомотив" не сумели победить в товарищеских матчах

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ЦСКА и "Локомотив" не сумели победить в товарищеских матчах

Сегодня состоялись пять товарищеских матчей с участием российских клубов, краткий обзор которых предлагаем Вашему вниманию.

ЦСКА (Россия) – "Адмира" (Австрия) - 1:1

Гол ЦСКА: Чалов, 20 - 1:0.

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Чернов, Щенников, Гордюшенко, Бистрович, Хосонов, Тикнизян, Витиньо, Жамалетдинов, Чалов.


"Локомотив" (Россия) – "Аустрия Клагенфурт" (Австрия) - 1:1

Гол "Локомотива": Жемалетдинов, 35 - 1:1.


"Анжи" (Россия) – "Чайка" (Песчанокопское, Россия) - 2:2


"Ростов" (Россия) – "Партизан" (Сербия) - 2:0

Голы "Ростова": Мирзов, 20 - 1:0, Калачев, 21 - 2:0.


"Арсенал" (Тула, Россия) – "Вергль" (Австрия) - 3:0

Не пропустите: Из-за погодных условий отменён товарищеский матч "Зенита". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
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