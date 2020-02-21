ЦСКА и "Локомотив" поборются за талантливого бразильца

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ЦСКА и "Локомотив" поборются за талантливого бразильца

Форвард "Брагантино" Артур Гимараэс стал трансферной целью российских топ-клубов, утверждает Tuttomercatoweb.

По информации источника, летом 22-летнего бразильца хотят заполучить ЦСКА и "Локомотив".

Сумма возможной сделки не разглашается, однако уже известно, что московские гранды требуют снизить цену на перспективного нападающего.

Месяц назад "Брагантино" выкупил Гимараэса у "Палмейраса" за 5,5 миллионов евро.

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