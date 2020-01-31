ЦСКА и "Локомотив" поборются за защитника "Тулузы"

Защитник "Тулузы" Агустин Рохель привлёк внимание российских топ-клубов, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, 22-летний уругваец, который ещё в прошлом сезоне выступал за "Крылья Советов", интересен ЦСКА и "Локомотиву".

На центрбека также претендовал "Лечче", но итальянский клуб уже вышел из гонки за игроком.

Рыночная стоимость Рохеля оценивается в 1,8 миллиона евро. В текущем сезоне он сыграл за "Тулузу" всего 6 матчей.

Не пропустите: Алексей Миранчук не покинет "Локомотив" зимой. | http://soccernews.ru