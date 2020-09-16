ЦСКА и "Локомотив" разгромили своих соперников в молодежном первенстве

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ЦСКА и "Локомотив" разгромили своих соперников в молодежном первенстве

ЦСКА разгромил "Химки", "Локомотив" был сильнее "Урала" в матче 2-го тура молодежного первенства чемпионата России.

"Армейцы" одержали вторую победу подряд. В активе команды 6 баллов. "Химки" занимают последнее место.

"Химки - мол." - "ЦСКА - мол." - 0:3 (0:1)

Голы: Дауров, 41 - 0:1, Аванесян, 47 (с пенальти) - 0:2, Лобанов, 86 - 0:3.

"Локомотив - мол." - "Урал - мол." - 4:0

Голы: Грицак 15 - 1:0 Бабкин 18 - 2:0, Турищев 72 - 3:0, Касимов 89 - 4:0.

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