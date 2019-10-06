ЦСКА и "Ростов" определились с формами на матч 12-го тура РПЛ

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ЦСКА и "Ростов" определились с формами на матч 12-го тура РПЛ

ЦСКА и "Ростов" определились, в какой форме будут выступать в матче 12-го тура чемпионата России. Об этом сообщается в твиттере желто-синих.

"Армейцы" сыграют в красных футболках, а игроки ростовского клуба выйдут на поле в жёлтой экипировке.

Матч ЦСКА - "Ростов" состоится сегодня, 6 октября, на "ВЭБ Арене" и начнется в 16:30 (мск).

После 11 туров чемпионата России ЦСКА с 25 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. "Ростов" с 23 очками идет третьим.

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