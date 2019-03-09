ЦСКА и "Рубин" назвали стартовые составы на очный матч 19-го тура РПЛ

Московский ЦСКА и казанский "Рубин" назвали стартовые составы на очный матч 19-го тура чемпионата России.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Бекао, Ахметов, Обляков, Влашич, Чалов, Нисимура.

"Рубин": Бабурин, Гранат, Устинов, Цаллагов, Сорокин, Камболов, Могилевец, Подберeзкин, Коновалов, Бухаров, Полоз.

Напомним, что матч ЦСКА - "Рубин" состоится сегодня, начало игры - в 16:30 по московскому времени.

Армейцы занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, казанцы расположились на шестой строчке.

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