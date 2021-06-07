ЦСКА и "Рубин" поспорят за армянского таланта
Фото инстаграм Вагана Бичахчяна
Полузащитник "Жилины" Ваган Бичахчян привлёк внимание двух российских топ-клубов.
По информации "Чемпионата", заполучить 21-летнего армянина хотят ЦСКА и "Рубин".
Рыночная стоимость перспективного хавбека оценивается в 600 тысяч евро.
В прошедшем сезоне Бичахчян сыграл за "Жилину" 34 матча, забил 12 голов и сделал 5 ассистов.
Не пропустите: ЦСКА возобновил интерес к хавбеку "Спортинга". | http://soccernews.ru
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