ЦСКА и "Сан-Лоренцо" продолжают переговоры о трансфере Гайча

ЦСКА и "Сан-Лоренсо" продолжают переговоры о переходе форварда Адольфо Гайча.

"Переговоры все еще идут. Мы хотим принять лучшее решение для игрока и клуба.

Думаю, мы договоримся либо о продаже игрока, либо о продлении контракта с ним", - рассказал секретарь "Сан-Лоренсо".

Стоит отметить, что агентов игрока не устраивают условия, которые предлагает ЦСКА.

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