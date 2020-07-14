ЦСКА и "Сан-Лоренцо" продолжают переговоры о трансфере Гайча

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ЦСКА и "Сан-Лоренцо" продолжают переговоры о трансфере Гайча

ЦСКА и "Сан-Лоренсо" продолжают переговоры о переходе форварда Адольфо Гайча.

"Переговоры все еще идут. Мы хотим принять лучшее решение для игрока и клуба.

Думаю, мы договоримся либо о продаже игрока, либо о продлении контракта с ним", - рассказал секретарь "Сан-Лоренсо".

Стоит отметить, что агентов игрока не устраивают условия, которые предлагает ЦСКА.

А еще: ЦСКА интересуется испанским форвардом из чемпионата Португалии| http://soccernews.ru
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