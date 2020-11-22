ЦСКА и "Сочи" обменялись голами в матче РПЛ
ЦСКА и "Сочи" обменялись голами в матче 15-го тура РПЛ.
В составе "армейцев" голом отметился Арнор Сигурдссон. У сочинцев единственный мяч забил Никита Бурмистров.
ЦСКА - "Сочи" - 1:1 (1:1)
Голы: Сигурдссон, 5 (1:0). Бурмистров, 23 (1:1).
ЦСКА (Мо: Акинфеев, Тикнизян (Эджуке, 64), Магнуссон, Дивеев, Щенников (Бистрович, 64), Марадишвили, Сигурдссон (Ахметов, 69), Зайнутдинов, Влашич, Обляков, Чалов (Гайч, 69)
"Сочи": Джанаев, Мевля, Новосельцев, Миладинович, Терехов, Юсупов, Цаллагов, Маргасов, Жоаузинью, Заболотный (Дуганджич, 83), Бурмистров, (Пруцев, 81)
После 15 туров РПЛ ЦСКА с 32 баллами занимает 1 место.
А еще: Стали известны арбитры, которые обслужат матчи "Краснодара" и "Зенита" в ЛЧ| http://soccernews.ru
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