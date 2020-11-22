ЦСКА и "Сочи" обменялись голами в матче РПЛ

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ЦСКА и "Сочи" обменялись голами в матче РПЛ

ЦСКА и "Сочи" обменялись голами в матче 15-го тура РПЛ.

В составе "армейцев" голом отметился Арнор Сигурдссон. У сочинцев единственный мяч забил Никита Бурмистров.

ЦСКА - "Сочи" - 1:1 (1:1)

Голы: Сигурдссон, 5 (1:0). Бурмистров, 23 (1:1).

ЦСКА (Мо: Акинфеев, Тикнизян (Эджуке, 64), Магнуссон, Дивеев, Щенников (Бистрович, 64), Марадишвили, Сигурдссон (Ахметов, 69), Зайнутдинов, Влашич, Обляков, Чалов (Гайч, 69)

"Сочи": Джанаев, Мевля, Новосельцев, Миладинович, Терехов, Юсупов, Цаллагов, Маргасов, Жоаузинью, Заболотный (Дуганджич, 83), Бурмистров, (Пруцев, 81)

После 15 туров РПЛ ЦСКА с 32 баллами занимает 1 место.

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