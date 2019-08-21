ЦСКА и "Спартак" оштрафованы по итогам 6-го тура РПЛ

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что два московских клуба - ЦСКА и "Спартак" сообщил, оштрафованы на 350 тыс. рублей и 360 тыс. рублей соответственно по итогам матча 6-го тура РПЛ.

По словам Григорьянца, в этой встречи болельщики команд использовали более 90 пиротехнических изделий. Кроме того, на трибунах фанаты скандировалис оскорбительные речевки.

"Красно-белых" оштрафовали на 300 тыс. из-за пиротехники и 50 - за оскорбления. ЦСКА за эти же нарушения понёс наказания в виде штрафа на 300 тыс. рублей и 30 тыс. рублей соответственно.

Стоит отметить, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оштрафован на 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны.

А еще: РФС наложил на "Ростов" трансферный бан | http://soccernews.ru