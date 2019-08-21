ЦСКА и "Спартак" оштрафованы по итогам 6-го тура РПЛ
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что два московских клуба - ЦСКА и "Спартак" сообщил, оштрафованы на 350 тыс. рублей и 360 тыс. рублей соответственно по итогам матча 6-го тура РПЛ.
По словам Григорьянца, в этой встречи болельщики команд использовали более 90 пиротехнических изделий. Кроме того, на трибунах фанаты скандировалис оскорбительные речевки.
"Красно-белых" оштрафовали на 300 тыс. из-за пиротехники и 50 - за оскорбления. ЦСКА за эти же нарушения понёс наказания в виде штрафа на 300 тыс. рублей и 30 тыс. рублей соответственно.
Стоит отметить, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оштрафован на 30 тыс. рублей за выход за пределы технической зоны.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|14
|2
|Локомотив Москва
|6
|13
|3
|Краснодар
|6
|13
|4
|Спартак Москва
|6
|11
|5
|Ростов
|6
|11
|6
|ЦСКА Москва
|6
|10
|7
|Рубин
|6
|10
|8
|Арсенал Тула
|6
|10
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Уфа
|6
|7
|11
|Ахмат
|6
|7
|12
|Крылья Советов
|6
|6
|13
|Динамо Москва
|6
|5
|14
|Тамбов
|6
|4
|15
|Сочи
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2