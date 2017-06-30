ЦСКА и "Спартак" поспорят за защитника "Сассуоло"

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ЦСКА и "Спартак" поспорят за защитника "Сассуоло"Московские "Спартак" и ЦСКА намерены побороться за защитника "Сассуоло" Джанмарко Феррари.

Как сообщает журналист Альфредо Педула, чемпион России считается главным претендентом на футболиста.

Отмечается, что оба клуба готовы заплатить за итальянца 12-13 миллионов евро.

Прошлый сезон Феррари провел в аренде в "Кротоне".

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