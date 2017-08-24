ЦСКА и "Спартак" узнали соперников по групповому этапу Лиги Чемпионов

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ЦСКА и "Спартак" узнали соперников по групповому этапу Лиги ЧемпионовСегодня состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов. Вот ее результаты:

Группа "А": "Бенфика", "Манчестер Юнайтед", "Базель", ЦСКА

Группа "B": "Бавария", ПСЖ, "Андерлехт", "Селтик"

Группа "C": "Челси", "Атлетико", "Рома", "Карабах"

Группа "D": "Ювентус", "Барселона", "Олимпиакос", "Спортинг"

Группа "E": "Спартак", "Севилья", "Ливерпуль", "Марибор"

Группа "F": "Шахтер", "Манчестер Сити", "Наполи", "Фейеноорд"

Группа "G": "Монако", "Порту", "Бешикташ", "РБ Лейпциг"

Группа "H": "Реал", "Боруссия", "Тоттенхэм", АПОЭЛ

Напомним, сегодня Ибрагимович подписал контракт с "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

комментарии
Messi

в группе G никого не выделишь все на равных, группе Н опять неудобные Шмели (хоть как но неудобства будут), в групее В и D есть явные фавориты. в группах А и F МС и МЮ остальные поборются за место "под солнцем". Спартаку, Шахтеру и ЦСКА нужно попки напречь чтобы выйти из группы.

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правда

Без 1/8 лч 2 год подряд.

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РеалЕкатеринбург

ЭПАТУ :)))

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