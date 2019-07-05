ЦСКА и "Тамбов" договорились о продлении контракта Хосонова

Теги цска москватамбовтрансферыхетаг хосонов

ЦСКА и "Тамбов" договорились о продлении контракта Хосонова

Игрок ЦСКА Хетага Хосонов продолжит выступать в "Тамбове". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Стороны договорились о продлении арендного контракта по хавбеку. Футболист будет играть в клубе до окончания сезона-2019/20. Стоит отметить, что в соглашении отсутствует опция выкупа 21-летнего полузащитника.

Напомним, Хосонов перешел в тамбовский клуб зимой 2019 года. За пол сезона он принял участие в 7 матчах.

Не пропустите: Адвокат: "Кокорин и Мамаев будут сидеть на месте бывшего концлагеря" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Сутормин может перейти в "Зенит"

СМИ: Сутормин может перейти в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов