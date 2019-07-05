ЦСКА и "Тамбов" договорились о продлении контракта Хосонова
Игрок ЦСКА Хетага Хосонов продолжит выступать в "Тамбове". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Стороны договорились о продлении арендного контракта по хавбеку. Футболист будет играть в клубе до окончания сезона-2019/20. Стоит отметить, что в соглашении отсутствует опция выкупа 21-летнего полузащитника.
Напомним, Хосонов перешел в тамбовский клуб зимой 2019 года. За пол сезона он принял участие в 7 матчах.
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