ЦСКА и "Тамбов" договорились о продлении контракта Хосонова

Игрок ЦСКА Хетага Хосонов продолжит выступать в "Тамбове". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Стороны договорились о продлении арендного контракта по хавбеку. Футболист будет играть в клубе до окончания сезона-2019/20. Стоит отметить, что в соглашении отсутствует опция выкупа 21-летнего полузащитника.

Напомним, Хосонов перешел в тамбовский клуб зимой 2019 года. За пол сезона он принял участие в 7 матчах.

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