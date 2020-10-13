ЦСКА и тульский "Арсенал" сыграли вничью в контрольном матче

ЦСКА и тульский "Арсенал" разошлись миров в контрольном матче.

В составе "армейцев" голом отличился Адольфо Гайч. У "канониров" голом отметился Владислав Пантелеев. Оба мяча были забиты с пенальти.

ЦСКА - "Арсенал" (Тула) - 1:1 (0:1)

Голы: Пантелеев, 28 (пенальти) - 0:1, Гайч, 55 (пенальти) - 1:1

ЦСКА: Тороп, Васин, Карпов, Дивеев (Кватания, 62), Дауров, Дзагоев (Востриков, 65), Крачковский, Пряхин (Каптилович, 79), Яковлев, Шкурин, Гайч.

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