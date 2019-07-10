ЦСКА и "Уфа" могут совершить обмен игроками

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ЦСКА и "Уфа" могут совершить обмен игроками

ЦСКА работает над трансфером левого защитника "Уфы" Данила Кругового, сообщает телеграм-канал "ЭкСпорт".

По информации источника, клубы в том числе ведут переговоры об обмене игроками - если к армейцам присоединится 21-летний фулбек, то в обратном направлении может отправиться Наир Тикнизян.

В минувшем сезоне Круговой сыграл за "Уфу" 9 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 700 тысяч евро.

20-летний Тикнизян провёл за основу ЦСКА всего 2 игры. Его рыночная стоимость - 300 тысяч евро.

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