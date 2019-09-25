ЦСКА и "Уфа" пробились в 1/8 финала Кубка России

Теги цска москваалания владикавказуфачайка песчанокопское

ЦСКА и "Уфа" пробились в 1/8 финала Кубка России

Завершились ещё два матча 1/16 финала Кубка России.

"Чайка" из Песчанокопского дома минимально уступила "Уфе". Единственный гол на 36-й минуте забил Ловро Бизяк

В другом поединке ЦСКА в гостях обыграл "Аланию" со счётом 3:1. В составе армейцев отличились Ильзат Ахметов и дважды Такума Нисимура.

"Чайка" – "Уфа" - 0:1

Гол: Бизяк, 36 - 0:1.

"Чайка": Киселев, Бычков, Дубовой, Шайморданов, Гогличидзе, Павленко, Леонтьев, Коржунов (Хохлачев, 51), Карташов, Белоус, Подбельцев (Коротаев, 55), Машнев.

"Уфа": Беленов, Аликин, Никитин, Терентьев, Пуцко, Алиев, Фомин, Голубев, Гиоргобиани (Круговой, 79), Козлов, Бизяк.

Удаления: Дубовой (53), Никитин (56).

 

"Алания" - ЦСКА - 1:3

Голы: Ахметов, 2 (пенальти) - 0:1, Хадарцев, 19 (пенальти) - 1:1, Нисимура, 34 - 1:2, Нисимура, 72 - 1:3.

"Алания": Солдатенко, Царикаев, Качмазов, Магомедов, Шавлохов (Кокоев, 72), Бутаев, Засеев, Хадарцев, Хугаев, Крамаренко (Гурциев, 55), Машуков (Малоян, 76).

ЦСКА: Помазун, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Елеев, Ахметов (Лукас Сантос, 78), Обляков, Бийол, Сигурдссон (Чалов, 64), Тикнизян, Нисимура (Кучаев, 86).

Не пропустите: "Зенит" прошёл в 1/8 финала Кубка России, "Тамбов" вылетел из турнира. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" вышел в 1/8 финала Кубка России

"Спартак" вышел в 1/8 финала Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов