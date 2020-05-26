ЦСКА и "Урал" поборются за белорусского форварда

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ЦСКА и "Урал" поборются за белорусского форварда

Московский ЦСКА и екатеринбургский интересуются нападающим солигорского "Шахтера" и сборной Беларуси Виталием Лисаковичем, сообщает Telegram-канал "Футбольный Биги".

По сведениям источника, российские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Шахтер" оценивает форварда в один миллион евро, но россияне надеются на снижение цены.

Стоит отметить, что прошлой зимой Лисакович был на просмотре в "Урале", но тогда клуб не стал его покупать.

В нынешнем сезоне 22-летний Лисакович провел за "Шахтер" 27 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2021 года.

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