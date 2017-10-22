ЦСКА и "Зенит" назвали свои составы

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ЦСКА и "Зенит" назвали свои составыМосковский ЦСКА и питерский "Зенит" назвали свои составы на свой сегодняшний матч Премьер-Лиги.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Витиньо, Кучаев.

"Зенит": Лунев, Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони, Кокорин, Полоз.

Не пропустите превью к матчу. | soccernews.ru

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1 Зенит Санкт-Петербург 14 29
2 Локомотив Москва 13 26
3 ЦСКА Москва 14 25
4 Урал 14 22
5 Краснодар 13 21
6 Спартак Москва 14 21
7 Уфа 14 18
8 Рубин 14 18
9 Ахмат 14 17
10 Арсенал Тула 14 17
11 Ростов 14 17
12 Амкар 14 16
13 Динамо Москва 14 14
14 Тосно 14 14
15 Анжи 14 12
16 СКА Хабаровск 14 12
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