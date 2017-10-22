ЦСКА и "Зенит" назвали свои составы

Московский ЦСКА и питерский "Зенит" назвали свои составы на свой сегодняшний матч Премьер-Лиги.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Васин, Щенников, Фернандес, Вернблум, Натхо, Головин, Витиньо, Кучаев.

"Зенит": Лунев, Иванович, Кришито, Мевля, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони, Кокорин, Полоз.

Не пропустите превью к матчу. | soccernews.ru