ЦСКА или "Спартак": читатели Marca выбирают лучшие клубы

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ЦСКА или "Спартак": читатели Marca выбирают лучшие клубы

Издание Marca проводит голосование на лучший клуб разных стран.

В РПЛ заявлено два клуба: ЦСКА и "Спартак". На данный момент впереди идут красно-синие, клуб набрал 85 % голосов. 

В других странах в голосовании участвуют следующие клубы: В голосовании можно также выбрать лучший клуб в других странах:

Аргентина: "Бока Хуниорс", "Ривер Плейт", "Индепендьенте".

Германия: "Бавария", "Боруссия" (Дортмунд).

Бельгия: "Андерлехт", "Брюгге".

Бразилия: "Палмейрас", "Сантос", "Коринтианс", "Сан-Паулу", "Фламенго".

Испания: "Реал", "Барселона", "Атлетико".

Франция: ПСЖ, "Марсель", "Лион", "Реймс".

Италия: "Ювентус", "Милан", "Интер".

Нидерланды: "Аякс", ПСВ

Португалия: "Порту", "Бенфика", "Спортинг".

Англия: "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Манчестер Сити".

Принять участие в голосовании можно на сайте Marca.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Бока Хуниорс,Бавария,Реал,Манчестер Юнайтед,Аякс,Андерлехт,Порту,Лион,Сантос(не разбираюсь в Бразильской лиге особо,взял по интуиции).

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Mutaloff
Mutaloff

Ещё Ювентус.

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11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
12 Борнмут Борнмут 22 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 26
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