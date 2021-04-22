ЦСКА инициирует разбор судейства в кубковом матче с "Локомотивом"

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ЦСКА остался недоволен работой бригады арбитров в матче 1/2 финала Кубка России против "Локомотива".

Напомним, что армейцы потерпели разгромное поражение со счётом 0:3 в игре, которую обслуживал Сергей Карасёв.

По информации Sport24, ЦСКА обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС по двум эпизодам вчерашнего дерби.

1) Момент с незасчитанным голом Хосе Саломона Рондона - рефери отменил его, поскольку зафиксировал игру рукой у атакующего футболиста.

2) Эпизод с забитым мячом Франсуа Камано, который до взятия ворот мог нарушить правила на Чидере Эджуке.

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