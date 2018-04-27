ЦСКА интересен бразилец из чемпионата Турции
ЦСКА проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Бешикташа" Талиске, сообщает Turkish Football.
По сведениям издания, представители армейского клуба просмотрят футболиста в матче 31-го тура чемпионата Турции против "Галатасарая".
Также хавбек входит в сферу интересов "Ливерпуля", "Вулверхэмптона", "Марселя", "Ньюкасла" и "Эвертона".
В нынешнем сезоне 24-летний Талиска провел за "Бешикташ" 43 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 5 результативных передач.
Стоит отметить, что бразилец выступает за "Бешикташ" на правах аренды, а его трансфер принадлежит "Бенфике". Впрочем туркам принадлежит право приоритетного выкупа игрока.
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