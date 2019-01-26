ЦСКА интересуется 19-летним нападающим "Гремио"
ЦСКА интересуется нападающим "Гремио" Рондинелли Да Силвой. Об этом сообщает Globo Esporte.
По данным издания, помимо московского клуба в услугах 19-летнего бразильца заинтересованы также "Шахтёр" и "Вольфсбург".
Представители ЦСКА уже общались с "Гремио" по поводу возможного перехода игрока, однако официальных предложений сделано не было.
"Шахтер" готов заплатить за футболиста 3,5 миллиона евро.
Да Силва на данным момент не успел дебютировать на профессиональном уровне. Его соглашение с "Гремио" действует до конца 2019 года.
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