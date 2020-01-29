ЦСКА интересуется 20-летним хавбеком "Андерлехта" Салемакерсом

Московский ЦСКА интересуется полузащитником "Андерлехта" Алексисом Салемакерсом, информирует Nieuwsblad.

По информации издания, бельгийский клуб готов отпустить 20-летнего футболиста за 7 миллионов евро. ЦСКА планирует сразу купить хавбека. Сам полузащитник хотел бы доиграть в бельгийском клубе до конца сезона.

В текущем сезоне Салемакерс участвовал в 16 матчах чемпионата Бельгии, отметившись 2 голами и 2 ассистами.

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