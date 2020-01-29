ЦСКА интересуется 20-летним хавбеком "Андерлехта" Салемакерсом

Теги цска москваандерлехттрансферы

ЦСКА интересуется 20-летним хавбеком "Андерлехта" Салемакерсом

Московский ЦСКА интересуется полузащитником "Андерлехта" Алексисом Салемакерсом, информирует Nieuwsblad.

По информации издания, бельгийский клуб готов отпустить 20-летнего футболиста за 7 миллионов евро. ЦСКА планирует сразу купить хавбека. Сам полузащитник хотел бы доиграть в бельгийском клубе до конца сезона.

В текущем сезоне Салемакерс участвовал в 16 матчах чемпионата Бельгии, отметившись 2 голами и 2 ассистами.

А еще: Болельщики "Андерлехта" требуют отставки Компани| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мюллер, возможно, покинет "Баварию" летом 2020 года

Мюллер, возможно, покинет "Баварию" летом 2020 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов