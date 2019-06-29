ЦСКА интересуется 21-летним форвардом "Штугарта"
Московский ЦСКА интересуется аргентинским нападающим Николасом Гонсалесом. Об этом сообщает Sport24.ru.
Футболист является игроком "Штуграта", в который он перешел летом 2018 года за 8,5 миллиона евро. В минувшем сезоне 21-летний форвард участвовал в 33 матчах, отметившись 4 результативными передачами.
Трансферная стоимость Гонсалеса - 6,5 миллиона евро. Клуб отпустит его лишь за 10 миллионов евро.
Отметим, что по итогам прошлого розыгрыша "Штугарт" вылетел во вторую лигу.
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