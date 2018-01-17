ЦСКА интересуется бразильцем Додо

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ЦСКА интересуется бразильцем Додо

ЦСКА проявляет интерес к бразильскому защитнику "Сампдории" Додо, сообщает Sampnews24.

По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Также интересуются "Кальяри" и СПАЛ.

В этом сезоне 24-летний Додо не сыграл ни одного матча.

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