ЦСКА интересуется бразильцем Додо

ЦСКА проявляет интерес к бразильскому защитнику "Сампдории" Додо, сообщает Sampnews24.

По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Также интересуются "Кальяри" и СПАЛ.

В этом сезоне 24-летний Додо не сыграл ни одного матча.

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