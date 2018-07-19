ЦСКА интересуется бразильским хавбеком

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ЦСКА интересуется бразильским хавбеком

Хавбек "Леганеса" Габриэл Пирес попал в сферу интересов ЦСКА.

Как сообщает Goal.com, кроме армейского клуба, предложения по игроку сделали "Бенфика", "Сельта" и "Спортинг".

Ориентировочная сумма сделки составляет 10 миллионов евро. Однако отметим, что Пирес предпочитает остаться в Испании.

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