ЦСКА интересуется бывшим игроком "Спартака"

ЦСКА проявляет интерес к белорусскому защитнику тель-авивского "Маккаби" Егору Филипенко, сообщает "Прессбол".

По сведениям издания, видеть игрока в составе армейцев хочет лично наставник команды Виктор Гончаренко, который работал с ним в БАТЭ.

Контракт футболиста с израильтянами истекает в конце мая и он может достаться ЦСКА бесплатно.

В этом сезоне 30-летний Филипенко выступает за "Ашдод" на правах аренды и провел за клуб 14 матчей.

Стоит отметить, что ранее он выступал за "Спартак".

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