ЦСКА интересуется бывшим игроком "Спартака"

Теги цска москваегор филипенко

ЦСКА интересуется бывшим игроком "Спартака"

ЦСКА проявляет интерес к белорусскому защитнику тель-авивского "Маккаби" Егору Филипенко, сообщает "Прессбол".

По сведениям издания, видеть игрока в составе армейцев хочет лично наставник команды Виктор Гончаренко, который работал с ним в БАТЭ.

Контракт футболиста с израильтянами истекает в конце мая и он может достаться ЦСКА бесплатно.

В этом сезоне 30-летний Филипенко выступает за "Ашдод" на правах аренды и провел за клуб 14 матчей.

Стоит отметить, что ранее он выступал за "Спартак".

Не пропустите: ЦСКА в рекордный шестой раз подряд сыграет в групповом этапе ЛЧ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов