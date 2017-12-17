ЦСКА интересуется Эменике

Форвард "Олимпиакоса" Эммануэль Эменике стал трансферной целью ЦСКА, сообщают российские СМИ со ссылкой на греческую прессу.

Армейский клуб рассчитывает заполучить 30-летнего нигерийца в январе в качестве свободного агента.

"Олимпиакос" заинтересован в расставании с Эменике, так как нападающий не сумел заиграть в Греции. По некоторым данным, стороны уже ведут переговоры о досрочном расторжении контракта.

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