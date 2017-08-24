ЦСКА интересуется Эсити

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ЦСКА интересуется Эсити

Хавбек бельгийского "Гента" Андерсон Эсити стал трансферной целью ЦСКА, сообщают российские СМИ.

Московский клуб хочет купить 23-летнего нигерийца этим летом и готов заплатить за него шесть миллионов евро.

Эсити выступает за "Гент" с 2016 года, сыграл 39 матчей, результативными действиями не отличался.

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