ЦСКА интересуется форвардом "Бенфики"

Московский ЦСКА интересуется форвардом турецкого "Бешикташа" Талиской, права на которого принадлежат лиссабонской "Бенфике".

Так, по сведениям record.pt, армейцы рассматривают вариант с приобретением 24-летнего нападающего уже в летнее трансферное окно. Трансфер бразильца оценивается примерно в 20 миллионов евро.

На Талиску также претендуют "Манчестер Юнайтед", "Валенсия" и "Ливерпуль". В нынешнем сезоне он забил 18 мячей и сделал 5 результативных передач в 40 матчах за "Бешикташ".

Напомним, Венгер высказался о предстоящем матче против ЦСКА. | soccernews.ru