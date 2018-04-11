ЦСКА интересуется форвардом "Бенфики"
Московский ЦСКА интересуется форвардом турецкого "Бешикташа" Талиской, права на которого принадлежат лиссабонской "Бенфике".
Так, по сведениям record.pt, армейцы рассматривают вариант с приобретением 24-летнего нападающего уже в летнее трансферное окно. Трансфер бразильца оценивается примерно в 20 миллионов евро.
На Талиску также претендуют "Манчестер Юнайтед", "Валенсия" и "Ливерпуль". В нынешнем сезоне он забил 18 мячей и сделал 5 результативных передач в 40 матчах за "Бешикташ".
Напомним, Венгер высказался о предстоящем матче против ЦСКА. | soccernews.ru
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